ОАО «БЕЛАЗ» планирует в декабре текущего года начать отгрузку первой партии карьерной техники в адрес АО «Сибирский Антрацит».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, российской компании по добыче антрацита будет поставлено десять 220-тонных самосвалов БЕЛАЗ-75307 и четырнадцать машин БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн.

Технический парк «Сибирского Антрацита» насчитывает более семидесяти единиц самосвалов «БЕЛАЗ» особо большой грузоподъемности и после пополнения новыми машинами увеличится примерно на треть.