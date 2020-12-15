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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПОСТАВИТ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ 24 САМОСВАЛА
17:33 15.12.2020
ОАО «БЕЛАЗ» планирует в декабре текущего года начать отгрузку первой партии карьерной техники в адрес АО «Сибирский Антрацит».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, российской компании по добыче антрацита будет поставлено десять 220-тонных самосвалов БЕЛАЗ-75307 и четырнадцать машин БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн.
Технический парк «Сибирского Антрацита» насчитывает более семидесяти единиц самосвалов «БЕЛАЗ» особо большой грузоподъемности и после пополнения новыми машинами увеличится примерно на треть.
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