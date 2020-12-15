ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПЛЕКС ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ «НАВИСАН» РАЗРАБОТАЛИ В БГУ


17:27 15.12.2020

Комплекс дезинфицирующих средств для обработки оборудования и производственных помещений «Нависан» разработали в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, авторство принадлежит коллективу НИИ физико-химических проблем. Руководителем проекта выступил заведующий лабораторией неорганических сорбентов и антикоррозионных покрытий Владимир Шабловский.

Это дезинфицирующие средства нового поколения. Они экологически безопасны и предназначены для комплексной химической «холодной» дезинфекции помещений и оборудования предприятий пищевой промышленности, бытовой сферы, а также сельского, автотранспортного, коммунального хозяйства.

Комплекс состоит из препаратов для различных областей применения. Например, «Нависан-1» предназначен для дезинфекции инвентаря, тары, коммуникаций, закрытых автоматизированных систем предприятий пищевой промышленности, воздуха производственных и вспомогательных помещений, а также транспортных средств. «Нависан – Агро» используется в овоще- и фруктохранилищах, а «Нависан – Вет» – для обработки помещений и оборудования убойных цехов мясоперерабатывающих предприятий, животноводческих ферм, автотранспорта, перевозящего скот. Все растворы имеет текстуру прозрачной бесцветной жидкости и основаны перекисе водорода и надмолочной кислоте.

Комплекс средств обладает высокой бактерицидной активностью по отношению к грамотрицательным и грамположительным бактериям, в том числе групп кишечной палочки, стафилококков, стрептококков, сальмонелл, дрожжей, плесневых грибов, микобактерий туберкулеза. Средства отличаются низкой токсичностью, длительным действием и минимально негативным влиянием на экологию, человека и сельскохозяйственных животных, так как распадаются на химически нейтральные вещества.

Дезинфекция предприятий проводится для обезвреживания от возбудителей инфекционных болезней, а также в профилактических целях.

В настоящее время инновация успешно применяется на отечественных предприятиях, налажено сотрудничество со странами ближнего зарубежья.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2020
валюта курс
EUR 3.0718
USD 2.5287
RUB 3.4672
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0721 +0.0003
USD 2.5300 +0.0013
RUB 3.4448 -0.0224
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0710 3.0760
USD 2.5290 2.5330
RUB 3.4350 3.4450
подробнее

Конвертация в банках
на 15.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2150
EUR/RUB 89.1600 89.5600
USD/RUB 73.4000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте