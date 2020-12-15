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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПЛЕКС ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ «НАВИСАН» РАЗРАБОТАЛИ В БГУ
17:27 15.12.2020
Комплекс дезинфицирующих средств для обработки оборудования и производственных помещений «Нависан» разработали в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, авторство принадлежит коллективу НИИ физико-химических проблем. Руководителем проекта выступил заведующий лабораторией неорганических сорбентов и антикоррозионных покрытий Владимир Шабловский.
Это дезинфицирующие средства нового поколения. Они экологически безопасны и предназначены для комплексной химической «холодной» дезинфекции помещений и оборудования предприятий пищевой промышленности, бытовой сферы, а также сельского, автотранспортного, коммунального хозяйства.
Комплекс состоит из препаратов для различных областей применения. Например, «Нависан-1» предназначен для дезинфекции инвентаря, тары, коммуникаций, закрытых автоматизированных систем предприятий пищевой промышленности, воздуха производственных и вспомогательных помещений, а также транспортных средств. «Нависан – Агро» используется в овоще- и фруктохранилищах, а «Нависан – Вет» – для обработки помещений и оборудования убойных цехов мясоперерабатывающих предприятий, животноводческих ферм, автотранспорта, перевозящего скот. Все растворы имеет текстуру прозрачной бесцветной жидкости и основаны перекисе водорода и надмолочной кислоте.
Комплекс средств обладает высокой бактерицидной активностью по отношению к грамотрицательным и грамположительным бактериям, в том числе групп кишечной палочки, стафилококков, стрептококков, сальмонелл, дрожжей, плесневых грибов, микобактерий туберкулеза. Средства отличаются низкой токсичностью, длительным действием и минимально негативным влиянием на экологию, человека и сельскохозяйственных животных, так как распадаются на химически нейтральные вещества.
Дезинфекция предприятий проводится для обезвреживания от возбудителей инфекционных болезней, а также в профилактических целях.
В настоящее время инновация успешно применяется на отечественных предприятиях, налажено сотрудничество со странами ближнего зарубежья.
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