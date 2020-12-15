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ЭКОНОМИКА РБ
РЯД ПРОБЛЕМ И НАРУШЕНИЙ ВЫЯВЛЕН В ОСИПОВИЧСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
16:56 15.12.2020
Ряд проблем и нарушений выявлен Комитетом госконтроля Могилевской области при проверке УО «Осиповичский государственный профессионально-технический колледж». Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя ведомства Дмитрий Захаров.
В частности, учреждением не в полном объеме выполняются целевые показатели, предусмотренные подпрограммой «Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования» Госпрограммы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы, допущено незаконное получение и использование с нарушением законодательства бюджетных средств на сумму более Br20 тыс.
Кроме того, выявлены нарушения при проведении государственных закупок, выплате заработной платы, обращении с отходами, представлении госстатотчетности, ведении бухгалтерского учета и книг замечаний и предложений, организации питания учащихся и др.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, по результатам проверки к административной ответственности привлечены учреждение и 6 его работников, к дисциплинарной – 2. Возмещение средств в бюджет и устранение учреждением выявленных нарушений и недостатков взято на контроль.
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