ЭКОНОМИКА РБ

В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ С ПРОЕКТОМ В СФЕРЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

16:50 15.12.2020 В индустриальном парке «Великий камень» 15 декабря 2020 года зарегистрирован новый резидент - ООО «Солидпайп Систем» (Беларусь) Как сообщает сайт ИП «Великий камень», компания будет реализовывать проект в сфере новых материалов. Он связан с производством и нанесением инновационного защитного покрытия на комплектующие для оборудования, применяющегося в добывающей промышленности. Данная технология является уникальной для Беларуси и стран евразийского региона. Начало выпуска продукции запланировано на 2021 год.