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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ С ПРОЕКТОМ В СФЕРЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
16:50 15.12.2020
В индустриальном парке «Великий камень» 15 декабря 2020 года зарегистрирован новый резидент - ООО «Солидпайп Систем» (Беларусь)
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», компания будет реализовывать проект в сфере новых материалов. Он связан с производством и нанесением инновационного защитного покрытия на комплектующие для оборудования, применяющегося в добывающей промышленности. Данная технология является уникальной для Беларуси и стран евразийского региона.
Начало выпуска продукции запланировано на 2021 год.
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