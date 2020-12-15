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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МИНСКА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВНЕСЛИ В ГОСБЮДЖЕТ 12,1 МЛРД РУБЛЕЙ
16:09 15.12.2020
За одиннадцать месяцев 2020 года Минск собрал 12 109,8 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,4% (7 437,1 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,6% (4 672,7 млн рублей) – местного.
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