ЭКОНОМИКА РБ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МИНСКА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВНЕСЛИ В ГОСБЮДЖЕТ 12,1 МЛРД РУБЛЕЙ

16:09 15.12.2020 За одиннадцать месяцев 2020 года Минск собрал 12 109,8 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,4% (7 437,1 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,6% (4 672,7 млн рублей) – местного.