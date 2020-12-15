Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 декабря 2020 года выросло до 164 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 164 тыс. 059 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 141 тыс. 443 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1321 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1282 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1911 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 8 тыс. 704 теста. Всего в стране проведено 3 млн 634 тыс. 324 теста.