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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ В НОЯБРЕ НА 1,2%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 4,9%
15:30 15.12.2020
В Гродненской области индекс цен на продовольственные товары в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 101,2%, с декабрем 2019 г. – 104,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в ноябре текущего года цены на продтовары повысились к ноябрю 2019 года на 5,7%, в январе-ноябре 2020 года к уровню соответствующего периода 2019 года – на 4,8%.
Непродовольственные товары в ноябре подорожали по сравнению с октябрем на 0,5%, с начала года – на 7,2%, в ноябре к ноябрю прошлого года – на 7,2%, в январе-ноябре текущего года к январю-ноябрю 2019 года – на 5%.
Цены на услуги в ноябре 2020 года повысились по сравнению с октябрем на 0,5%, с начала года – на 6,4%, в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем 2019 года – на 7%, за январь-ноябрь 2020 года к аналогичному периоду 2019 года – на 6,8%.
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