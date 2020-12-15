Институт бизнеса БГУ стал лауреатом Международной бизнес-премии «Лидер года-2020».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, знак отличия и диплом победителя в номинации «Бизнес-образование» вручены институту за высокий уровень подготовки специалистов, применение инновационных образовательных технологий, сохранение позиций лидера на рынке, за эффективное управление и высокую профессиональную компетентность.

Также дипломом за высокое профессиональное мастерство и эффективные результаты деятельности награждён директор Института бизнеса Петр Бригадин.

Всего в списке победителей 35 частных и государственных организаций Беларуси, стран СНГ, ЕАЭС, ШОС и др. Это промышленные и строительные предприятия, производители продуктов питания, организации сферы услуг.

Церемония награждения состоялась 11 декабря в Минске.

Учредителем премии выступает общество с ограниченной ответственностью «Остинформ» при поддержке Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства».

Международная бизнес-премия «Лидер года» впервые была вручена в 2016 году. Премия направлена на развитие бизнеса и инвестиционного климата, улучшение имиджа предпринимательства. Проводится с целью поощрения достижений компаний в области производства товаров и услуг, расширения экспорта и импорта, внедрения инноваций, инвестиционной деятельности, реализации социальных проектов, а также личного вклада предпринимателей, улучшения их имиджа и роли в экономическом и социальном развитии общества.

В 2019 году премия «Лидер года» приобрела международный формат.