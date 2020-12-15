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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕПОЗИТЫ НА СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ БОЛЕЕ 92 ТЫС. СЕМЕЙ
14:15 15.12.2020
В Беларуси на 1 декабря 2020 г. для многодетных семей открыт 92 231 депозитный счет «Семейный капитал»: 82 253 депозитных счета на $822,5 млн и 9 978 депозитных счетов на Br224,5 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, на 1 декабря 2020 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 27 172 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий – 24 405 (90%), на получение образования – 1558 (6%), на получение медицинских услуг – 1209 заявления (4%).
Принято 25 745 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.
Семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых родился (усыновлен, удочерен) третий или последующий ребенок. С 1 января 2020 года его размер составляет 22 500 рублей.
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