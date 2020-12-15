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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ НАСТАИВАЕТ НА СОХРАНЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ В РОЗНИЧНОМ ТОВАРООБОРОТЕ С ДОЛЕЙ 20%


14:10 15.12.2020

МАРТ настаивает на сохранении ограничения торговой сети в розничном товарообороте с долей 20%. Это отметил начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало 14 декабря на пресс-конференции, организованной на площадке общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, дискуссия была посвящена рассмотрению предложения депутата по законопроекту об изменении закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» в части изменения порогового размера доли субъекта торговли в розничном товарообороте на соответствующей территории.

Михаил Жигало отметил, что на сегодня рынок розничной торговли продовольственными товарами в Беларуси имеет нетипичную для таких рынков структуру: присутствует один крупный игрок, доля которого превышает в сумме доли 5 ближайших конкурентов.

Предложение об увеличении порогового значения доли, которая установлена в размере 20%, неоднократно обсуждалось ранее в установленном порядке: с участие государственных органов, бизнес-сообщества и независимых общественных объединений.

Кроме того, данный вопрос рассматривался на общественно-консультативных советах при МАРТ и Минэкономимики. По результатам голосования поддержан не был. Увеличение порогового значения доли неизбежно приведет к дальнейшей монополизации рынка розничной торговли продовольственными товарами. В свою очередь это приведет к усилению рисков ценовой нестабильности, ухудшению положения отечественных производителей, росту импорта товаров, снижению конкуренции и, как следствие, закрытию торговых объектов малого бизнеса.

Следует отметить, что с 2018 года действует указ от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», которым на 88% территории, отнесенной к сельской местности и малым городским поселениям, сняты инфраструктурные ограничения для расширения торговых площадей: можно развиваться независимо от фактической доли.

«Поэтому МАРТ в целях защиты конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами и поддержки малого и среднего предпринимательства настаивает на сохранении текущего размера инфраструктурного ограничения в 20%», - отметили в ведомстве.
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