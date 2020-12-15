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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2020 ГОДА В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ


13:46 15.12.2020

За январь-ноябрь 2020 г. в консолидированный бюджет Витебской области поступило 1744,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе в республиканский бюджет поступило 373,4 млн рублей, в местный бюджет – 1370,9 млн рублей.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 520,6 млн рублей, или 29,8% в доходах консолидированного бюджета, по налогу на прибыль – 96,7 млн рублей, или 5,5%, по налогу на добавленную стоимость – 421,2 млн рублей, или 24,1% в доходах консолидированного бюджета, по акцизам – 306,3 млн рублей, или 17,6%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 53,4 млн рублей, или 3,1%, по земельному налогу – 35,6 млн рублей, или 2,0%, по налогу на недвижимость – 75,8 млн рублей, или 4,3%.
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