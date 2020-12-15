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ЭКОНОМИКА РБ
НА СОЗДАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА МОЖЕТ УЙТИ BR5 МЛН
13:35 15.12.2020
На создание белорусской вакцины от коронавируса может уйти Br5 млн. Об этом заявил сегодня Лукашенко на встрече с коллективом Могилевской областной клинической больницы.
"Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от коронавируса никуда не денемся. Он останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть… там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении ", - сказал Лукашенко.
Он убежден, что белорусским ученым это под силу. Данный вопрос в скором времени будет обсуждаться на совещании.
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