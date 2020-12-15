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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА ГАЗА
13:22 15.12.2020
В Беларуси утвержден новый национальный эталон – эталон единицы объемного расхода газа (воздуха).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, он разработан специалистами БелГИМ в рамках подпрограммы «Эталоны Беларуси» ГНТП «Эталоны и научные приборы» на 2016-2020 гг. и стал 64-м в национальной эталонной базе страны.
Национальный эталон единицы объемного расхода газа (воздуха) обеспечит метрологический контроль средств измерений объемного расхода газовоздушных сред, в первую очередь природного газа, и единство измерений объемного расхода газовоздушных сред на территории Беларуси в соответствии с требованиями международных нормативных документов.
Новый эталон создаст условия для повышения точности измерения природного газа и будет способствовать повышению качества и конкурентоспособности отечественной продукции.
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