Подведены итоги второго этапа изучения морфологического состава коммунальных отходов в Беларуси, которое проводится в 2020 году в рамках проекта “Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне”, финансируемого ЕС и реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды при финансовой поддержке унитарного предприятия “Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия”.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды и охраны окружающей среды, работы проводились в июле-августе 2020 года в Минске (на 8 контрольных площадках) и 12 городах республики.

Цель исследования — оценить объемы возникновения отходов и их потери в окружающей среде до того, как они будут вовлечены в систему сбора. Для этого применяется специально разработанная экспериментальная методика.

Впервые в Беларуси коммунальные отходы изучаются с подробной разбивкой по видам и с привязкой к типам населенного пункта. Для получения объективной картины принята градация городов по численности населения, среди которых выделены малые, средние и крупные города, включая областные центры. Для исследования используется метод двухфакторной идентификации, когда определяется не только материал упаковки, но и ее емкость, а также назначение — для упаковки каких товаров она применялась.

По результатам исследования, в летний период, как и в зимний, состав твердых коммунальных отходов (ТКО) в контейнерах для смешанного мусора во всех типах поселений формируется, в основном, за счет фракции органических отходов, которые составляют 39% по массе (зимой было 30%) от всего содержимого контейнера. В раздельно собранных вторичных материальных ресурсах (ВМР) процент органики существенно ниже, но достигает 8,3%, что также выше, чем в зимний период (6%). Минимальное содержание органики отмечается в контейнерах для ВМР малых городов.

Полимерные отходы также составляют значительную часть как смешанных ТКО, так и ВМР — 8,2% и 18,9% соответственно. Что значительно ниже, чем в зимний период.

В составе полимерной фракции определяющими подфракциями являются прозрачная и цветная ПЭТ-бутылки, составляющие в сумме 68% от всей массы полимеров в ТКО и 84% – в ВМР. Наиболее часто встречаются прозрачные и цветные бутылки номинального объема 1,0-1,5 л.

Отходы стекла присутствуют в составе ТКО (9,25%), где представлены подфракцией тарного бесцветного стекла номинального объема от 0,5 до 1,0 л. В ВМР стекла встречается меньше – 6,7%. Примечательно, что по сравнению с зимой, процентное содержание фракции выросло в ТКО и снизилось в ВМР. Данный факт может быть связан с несанкционированным отбором стекла из контейнеров и его перетоком в систему приемных заготовительных пунктов.

Распределение отходов металлов между контейнерам для сбора ТКО и ВМР обусловлено отсутствием специализированных контейнеров для алюминиевой и жестяной банки и меньшим использованием такого материала для упаковки продукции (по сравнению с пластиком). Содержание металлической тары зафиксировано на уровне 1,78% в ТКО и 0,89% в ВМР.

Что касается Минска, то здесь смешанные отходы на 39,61% представлены органической фракцией, далее следуют отходы бумаги и картона (11,43%), полимеров (7,55%). В ВМР в лидерах фракции бумаги, картона и гофрокартона (16,94%) и полимеров (15,91%). Содержание органической фракции и потенциально опасных отходов в ВМР составляет 11,62% и 11,46% соответственно (3-е и 4-е места летнего исследования). Более 1/3 массы полимерной фракции в обоих типах контейнеров составляет ПЭТ тара, представленная в основном цветной и бесцветной ПЭТ-бутылкой объемом 1,0-1,5 л.

В летний период в областных городах отмечены существенные колебания морфологического состава отходов в зависимости от изучаемого населенного пункта. Обобщенные данные показывают, что ведущую роль в ТКО и ВМР играет фракция полимеров (22% и 28% соответственно). Содержание других фракций, в том числе органической, ниже (7,34% в ТКО и 16,84% в ВМР). Заметную роль в областных центрах в составе ТКО играет фракция бумаги, картона и гофрокартона (14%), а также стекла – 17%. Содержание этих фракций в ВМР существенно ниже (8,8% и 9,6% соответственно).

В средних городах состав ТКО формирует фракция органических отходов — 52%. В ВМР процент органики существенно ниже — 1%. Состав ВМР сформирован главным образом за счет фракции отходов бумаги, картона, гофрокартона (32%), полимеров (22,35%) а также текстильных отходов (16%). Для этих типов поселений зафиксировано минимальное содержание органической фракции в ВМР — менее 1%.

Для городов с населением до 20 тыс. человек выявлено самое высокое из всех населенных пунктов содержание отходов стекла в раздельно собранных отходах. Более половины смешанных ТКО составляют органические отходы. Содержание полимеров в малых городах составляет 7% в ТКО и 21% в ВМР.

Таким образом, в летний период отмечается увеличение органической фракции в отходах, что связано во многом с проведением работ по очистке от травы и др. растительности дворовых территорий, а также активным употреблением в составе продуктов питания свежих овощей и фруктов. Из-за небольшого веса пластмассовой упаковки, при явно заметном присутствии этой фракции в составе ТКО и ВМР, ее массовая доля, по сравнению с зимним исследованием, снизилась. При этом наиболее массовая составляющая – ПЭТ – активно сортируется населением в соответствующие контейнеры.

Полученные данные помогут при подготовке предложений по совершенствованию функционирования систем сбора коммунальных отходов в Республике Беларусь в рамках Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь, которая предусматривает обеспечение максимального вовлечения отходов в гражданский оборот для производства продукции и энергии.