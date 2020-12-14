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ЭКОНОМИКА РБ


БМЗ УДОСТОЕН ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ «ЛИДЕР ГОДА 2020»


11:52 15.12.2020

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» стало обладателем Гран-при Международной бизнес-премии «Лидер года».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БМЗ, высокую оценку в номинации «За устойчивое развитие» предприятие получило за совершенствование системы менеджмента качества и вклад в укрепление имиджа отечественной промышленности на мировом рынке. Специальной награды бизнес-премии в номинации «Персона» удостоен и генеральный директор БМЗ Дмитрий Александрович Корчик.

Вручение Гран-при стало очередным подтверждением правильности курса постоянного развития, которого БМЗ придерживается на протяжении всей своей истории. Именно постоянное совершенствование технологий производства и качества выпускаемой продукции позволяет заводу работать даже с самыми требовательными потребителями, например, признанными во всем мире производителями шин и автокомпонентов. За таким признанием стоит постоянная работа всего коллектива и инвестиции, в том числе, в научно-исследовательскую деятельность. К слову, по итогам текущего года на БМЗ их объем ожидается на уровне 14 миллионов рублей.

Одним из показателей эффективности научно-исследовательской работы является доля инновационной продукции в общем объеме отгрузки. На БМЗ она традиционно превышает 20%. Всего же по итогам работы за 11 месяцев завод экспортировал более 1,9 млн тонн металлопродукции, география сбыта превышает 50 стран.

Международная бизнес-премия «Лидер года» проводилась в Беларуси в 5-й раз. Она призвана стимулировать компании работать эффективнее, внедрять инновации и популяризировать отечественные бренды за рубежом. В 2020 года Лауреатами бизнес-премии стали 35 организаций. Среди них — ведущие предприятия в сфере промышленности, строительства, производства продовольственных товаров, образовательные и научные учреждения.
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