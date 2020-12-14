Прокуратура Брестской области проверила соблюдение законодательства о земле садоводческими товариществами (СТ), а также норм о государственном контроле за их деятельностью.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в настоящее время в регионе зарегистрировано 715 товариществ, у которых более 72 тысяч земельных участков. Из них свыше 9 тысяч сейчас свободны. Наибольшее количество незанятых участков – в Березовском, Пинском, Барановичском, Ляховичском и Ивановском районах.

Как установлено, в ряде случаев отсутствовал эффективный контроль за исполнением законодательства: при наличии недостатков и упущений в деятельности СТ меры реагирования к их устранению не принимались, предписания гражданам не выдавались, виновные к административной ответственности не привлекались. Наиболее распространенным нарушением в этой части прокуроры назвали неиспользование земельных участков по их целевому назначению.

Например, только в СТ «Боровое» (Брестский район) более половины из 720 земельных участков оказались не освоенными, поросшими древесно-кустарниковой растительностью. Вместе с тем на учете в Брестском райисполкоме на момент проверки числилось лишь 17 свободных земельных участков в товариществах.

Сложившаяся ситуация показала то, что системная работа в данном направлении не налажена. Это препятствует гражданам реализовать законное право на получение таких участков.

Во время проверки органы прокуратуры сделали акцент на устранении нарушений и в области противопожарной безопасности.

К примеру, при обследовании областной прокуратурой СТ «Ремонтник» в Кобринском районе выявлен факт самовольного строительства членами СТ сооружения, похожего на баню и возведенного на земле мелиоративного канала.

Многочисленные упущения в деятельности СТ зафиксированы при обращении с отходами: не всегда оборудованы места сбора и временного хранения отходов, включая вторичные материальные ресурсы.

На территории товариществ Ганцевичского, Кобринского и Ляховичского районов выявлены очаги произрастания золотарника канадского, неконтролируемое распространение которого способно привести к вытеснению из природных экосистем иных растений.

Порой без надлежащего внимания были вопросы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью товарищества, его председателя правления, казначея и других членов правления – это могло повлечь обращения членов СТ в различные государственные органы.

Для устранения данных недостатков прокуратура Брестской области внесла в Брестский облисполком представление, предложив при этом выполнить конкретные мероприятия.