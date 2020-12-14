|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА ПО-ПРЕЖНЕМУ ФОРМИРУЮТ ПЛАТЕЖИ ПО НДС
11:18 15.12.2020
Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (46,5% в общем объеме поступлений) за январь-ноябрь сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, объемы поступлений по подоходному налогу составили 18,2%, по налогу на прибыль – 10,7%, по акцизам – 5,7%, налогу на доходы – 2,5%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,4%, налогу на недвижимость – 1,7%, земельному налогу – 1,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2020
Курсы в банках
на 15.12.2020
Конвертация в банках
на 15.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте