ЭКОНОМИКА РБ

ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА ПО-ПРЕЖНЕМУ ФОРМИРУЮТ ПЛАТЕЖИ ПО НДС

11:18 15.12.2020 Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (46,5% в общем объеме поступлений) за январь-ноябрь сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, объемы поступлений по подоходному налогу составили 18,2%, по налогу на прибыль – 10,7%, по акцизам – 5,7%, налогу на доходы – 2,5%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,4%, налогу на недвижимость – 1,7%, земельному налогу – 1,3%.