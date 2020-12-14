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ЭКОНОМИКА РБ


ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА ПО-ПРЕЖНЕМУ ФОРМИРУЮТ ПЛАТЕЖИ ПО НДС


11:18 15.12.2020

Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (46,5% в общем объеме поступлений) за январь-ноябрь сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, объемы поступлений по подоходному налогу составили 18,2%, по налогу на прибыль – 10,7%, по акцизам – 5,7%, налогу на доходы – 2,5%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,4%, налогу на недвижимость – 1,7%, земельному налогу – 1,3%.
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