В ОАО «Нафтан» планируется оптимизация численности работников. Эту информацию подтвердил генеральный директор предприятия Андрей Сойко в ходе «прямой линии», которая состоялась с его участием в эфире радио «Нафтан».

По его словам, оптимизация — это непрерывный процесс. Вводятся новые технологии, новое оборудование, новые системы управления. Это приводит к тому, что на отдельных установках численность персонала, которая была там изначально, уже не нужна в таком количестве. Параллельно с этим процессом появляются новые рабочие места на новых технологических объектах предприятия. Например, комплексе замедленного коксования.

«Мы должны четко знать, в каких подразделениях у нас есть избыточная численность, чтобы вовремя переобучить персонал и перевести на рабочие места, которые освобождаются при увольнении, уходе на пенсию. Чтобы результативно реагировать, надо прогнозировать эти процессы. Важно планировать такие передвижения, чтобы они были безболезненные и эффективные», - сказал гендиректор.

Он заверил, что оптимизация численности будет проходить именно с таким подходом. Если будет определена избыточная численность, наниматель обязуется переобучить персонал и переместить на вакантные места. «Увольнять «на сторону» на заводе не принято. Такая практика не применялась и применяться не будет. Сейчас мы отрабатываем эти вопросы с профильными службами, коллективом и профсоюзом», - сказал Андрей Сойко.