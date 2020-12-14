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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОНТРОЛЬ БЕЛАРУСИ ВКЛЮЧИЛ БОЛЕЕ 3 ТЫС. ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЛАН ПРОВЕРКИ НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА


10:38 15.12.2020

Комитет государственного контроля сформировал планы выборочных проверок в областях и Минске на первое полугодие 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в процессе планирования было проанализировано 18 133 субъекта хозяйствования. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 6346 субъектам (35%). Из них в планы выборочных проверок включено 3060 субъектов (48% от числа субъектов с высокой степенью риска). При этом 436 субъектов будет проверено в рамках совместных проверок.

Всего на первое полугодие 2021 года запланировано 3607 проверок, из них 2715 (75%) – надзорные (это проверки вопросов, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды). Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС – 971, Минтруда и соцзащиты – 545, Минздрава – 409, Минприроды – 338, Госстандарта – 324, Минфина – 230, МНС – 226. Органами прокуратуры и Комитета госконтроля запланировано соответственно 62 и 66 проверок.

В планы выборочных проверок на первое полугодие 2021 года в Минске включено 410 проверок, в Брестской области – 484, в Витебской – 486, в Гомельской – 548, в Гродненской – 458, в Минской – 696, в Могилевской области – 525.

Планы выборочных проверок размещены 15 декабря на сайте Комитета государственного контроля.
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