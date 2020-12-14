Недавно в Новороссийске состоялось вручение представителям учреждений образования четырех школьных автобусов «Неман 420238-511» производства ОАО «Минский завод колесных тягачей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, автобусы приобрел Каспийский трубопроводный консорциум в рамках благотворительной программы 2020 года.

Это не первая поставка ООО «СТЦ УРАГАН», московского дилера ОАО «МЗКТ», в этот российский регион, ранее в Новороссийск были поставлены 10 городских автобусов НЕМАН и 3 школьных автобуса, готовятся к отправке туристические автобусы.

Дилер ОАО «МЗКТ» из Санкт-Петербурга осенью этого года осуществил поставку школьных автобусов в Ленинградскую область. Районные администрации приобретают автобусы Неман 420238-511 для сельских школ. Теперь школьники ездят за знаниями с комфортом.

На текущий момент за 4 квартал 2020 года в Россию было поставлено 36 автобусов НЕМАН различного назначения: туристические, городские, междугородние, школьные. До конца года еще запланирован ряд поставок автобусной техники в адрес российских дилеров.