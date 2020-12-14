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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 4,1%


09:42 15.12.2020

В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 101,0%, с декабрем 2019 г. – 104,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цент на продтовары в ноябре текущего года к ноябрю 2019 года составил 4,9%, в январе-ноябре 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – 104,1%.

Непродовольственные товары в ноябре подорожали по сравнению с октябрем на 0,4%, с начала года – на 7,0%. При этом в ноябре 2020 года к ноябрю 2019 года цены подскочили на 7,8%, в январе-ноябре к соответствующему периоду 2019 года – на 5,5%.

Цены на услуги в ноябре подросли по сравнению с октябрем на 0,9%, с начала года – на 7,0%, в ноябре текущего года к прошлогоднему ноябрю – на 7,7%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 7,1%.
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