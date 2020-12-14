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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА БРЕСТ-ВИТЕБСК И ГРОДНО-МИНСК


09:18 15.12.2020

Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в сообщении Брест-Витебск и Гродно-Минск на новогодние праздники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд межрегиональных линий экономкласса №652/651 Брест-Витебск-Брест отправится из Бреста и Витебска 24, 27, 30 декабря 2020 года и 3, 10 января 2021 года.

Поезд межрегиональных линий экономкласса №628/627 Гродно-Минск-Гродно отправится из Гродно 29 декабря 2020 года, а из Минска 30 декабря 2020 года.

С учетом повышенного спроса на перевозки поездами межрегиональных линий бизнес-класса поезд №725/726 Минск-Брест-Минск отправлением из Минска и Бреста 30 декабря 2020 года будет курсировать сдвоенным составом.

Напомним, что ранее Белорусской железной дорогой уже было назначено более 70 дополнительных поездов. Они будут курсировать с 24 декабря 2020 года по 11 января 2021 года по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск-Друя), Полоцк-Минск, Минск-Пинск, Минск-Светлогорск, Гомель-Витебск, Гродно-Кричев-Коммунары.

Работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена, отметили в БЖД.
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