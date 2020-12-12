Индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 100,4%, с декабрем 2019 г. – 107,3%, в том числе на инвестиционные товары – 101% и 107,4% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 108,2%, потребительские товары – 100,5% и 103,8% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 101,5%, с декабрем 2019 г. – 107,3%, в том числе в растениеводстве – 101,4% и 105% соответственно, животноводстве – 101,6% и 107,8% соответственно.

Индекс цен в строительстве в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 99,9%, с декабрем 2019 г. – 110,5%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,1% и 107,6% соответственно, машины и оборудование – 100,1% и 111,3%, прочие работы и затраты – 98,1% и 115,1% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 101,1%, с декабрем 2019 г. – 111,9%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 101,5%, с декабрем 2019 г. – 102,6%.