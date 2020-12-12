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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ЗАПУСТИЛ БЕСКОНТАКТНУЮ ДОСТАВКУ СПЕЦТЕХНИКИ
18:13 14.12.2020
МАЗ запустил бесконтактную доставку спецтехники.
Как рассказали на предприятии, бесконтактная доставка действует только на территории Беларуси. МАЗ перешел на упрощенный режим реализации спецтехники из-за пандемии. Тем самым предприятие хочет позаботиться о покупателях и не подвергать их риску во время поездок и командировок в Минск.
«У нас много покупателей в регионах, и мы хотим, чтобы они не тратили день на поездки и не подвергали свое здоровье риску в сложных эпидемиологических условиях. Если раньше за спецтехникой надо было ехать в сбытовой отдел завода, то сейчас наши водители доставят ее в любое место на карте страны. Помимо заботы о здоровье, это также экономит покупателям время и деньги», – пояснил начальник управления продаж специальной техники и шасси ОАО «МАЗ» – управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Юрий Пивоваров.
Минский автозавод в последнее время демонстрирует успехи в развитии спецтехники. Только за последние месяцы на заводе разработали мусоровоз с гигантской «рукой» для заглубленных контейнеров и автокран грузоподъемностью 32 тонны, которому не требуется спецразрешение для езды по обычным дорогам. Все новинки пользуются большим спросом на рынке.
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