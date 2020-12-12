В пункте пропуска «Козловичи» брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза крупной партии сыра и мясных изделий иностранного производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, согласно представленным документам, в машине, следовавшей из Дании в Российскую Федерацию, перевозились составляющие технологического оборудования для свиноводства.

При проверке таможенники установили, что, помимо заявленного товара, в грузовом отсеке находилось около двух тонн сыра и хамона иностранного производства в ассортименте. Общая стоимость товара составила свыше Br100 тысяч.

Брестской таможней проводятся дальнейшие проверочные мероприятия по данному факту, по результатам которых будет дана оценка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.