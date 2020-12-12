|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТОННЫ СЫРА И ХАМОНА СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ BR100 ТЫСЯЧ
18:03 14.12.2020
В пункте пропуска «Козловичи» брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза крупной партии сыра и мясных изделий иностранного производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, согласно представленным документам, в машине, следовавшей из Дании в Российскую Федерацию, перевозились составляющие технологического оборудования для свиноводства.
При проверке таможенники установили, что, помимо заявленного товара, в грузовом отсеке находилось около двух тонн сыра и хамона иностранного производства в ассортименте. Общая стоимость товара составила свыше Br100 тысяч.
Брестской таможней проводятся дальнейшие проверочные мероприятия по данному факту, по результатам которых будет дана оценка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2020
Курсы в банках
на 14.12.2020
Конвертация в банках
на 14.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте