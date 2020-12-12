Индекс цен вторичного рынка жилья за последние 7 дней увеличился на 0,5% и составил 1336 $/м2.

Как сообщает Realt.by, по сравнению с прошлой неделей средняя цена квартир в новостройках Минска не изменилась и на данный момент равна 1301 $/м2.

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков в настоящее время составляет 35 $/м2.

Положительная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы вторую неделю подряд.

Количество выставленных на продажу объектов за неделю, с 7 по 14 декабря 2020 года, снизилось на 1,9%. Сильнее всего сократилось количество объявлений о продаже 1-комнатных квартир — на 4,5% за последние 7 дней. Предложение 2-комнатных квартир за тот же период практически не изменилось, 3- и 4-комнатных квартир — уменьшилось на 1%.

Среди типов квартир преобладал небольшой рост цен. Чуть сильнее — у 1-комнатных квартир (+1,1% за неделю), чуть меньший — у 2- и 3-комнатных квартир.

Рост индекса цен на вторичное жилье в столице в последнюю неделю в большей степени был обусловлен изменением цен в Октябрьском районе Минска. Причем произошло это не за счет физического повышения цен собственниками квартир, а из-за сокращения числа объявлений с более дешевыми квартирами в районе. Именно здесь за последние 7 дней количество выставленных на продажу объектов уменьшилось на 11%. В других районах небольшая положительная динамика прослеживалась у Московского и Партизанского районов. В остальных средние цены квадратного метра за неделю снизились.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 819 $/м2 (+0,1%), Витебск — 616 $/м2 (-0,5%), Гомель — 622 $/м2 (-0,5%), Гродно — 716 $/м2 (-0,8%), Могилев — 652 $/м2 (-0,3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 617 $/м2 (+0,5%), Солигорск — 828 $/м2 (-0,6%), Молодечно — 750 $/м2 (+0,4%), Жодино — 742 $/м2 (+0,4%), Слуцк — 571 $/м2 (-0,9%).