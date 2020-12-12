|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ РЕКТОРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ ОБЪЯВЛЕН В БГУ
17:43 14.12.2020
Конкурс на получение грантов ректора для подготовки кандидатских и докторских диссертаций объявлен в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен он на финансовую поддержку научных исследований, выполняемых работниками БГУ с целью увеличения количества специалистов с ученой степенью. В частности, средства гранта будут выделяться на публикации результатов научной работы, приобретение материалов и оборудования, оплату участия в научных мероприятиях и другие расходы, связанные с подготовкой и защитой диссертаци.
К участию приглашаются соискатели ученой степени кандидата и доктора наук, основным местом работы которых является университет, и включенные в План защит диссертаций работников и обучающихся комплекса БГУ на 2021-2023 годы. Конкурсантам необходимо до 1 февраля 2021 подать документы в Главное управление науки БГУ (ул. Ленинградская, 8, к.501).
Для подготовки кандидатской диссертации предусмотрен грант на срок до двух лет, а для докторской – до трех. Всего будет определено три обладателя из числа потенциальных кандидатов наук и пять – докторов наук.
Полный перечень документов и условия участия можно найти в положении (ссылка) конкурса и на сайте Главного управления науки БГУ.
Конкурс на получение грантов ректора для подготовки кандидатских и докторских диссертаций был учрежден в БГУ в 2019 году.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2020
Курсы в банках
на 14.12.2020
Конвертация в банках
на 14.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте