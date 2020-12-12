Конкурс на получение грантов ректора для подготовки кандидатских и докторских диссертаций объявлен в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен он на финансовую поддержку научных исследований, выполняемых работниками БГУ с целью увеличения количества специалистов с ученой степенью. В частности, средства гранта будут выделяться на публикации результатов научной работы, приобретение материалов и оборудования, оплату участия в научных мероприятиях и другие расходы, связанные с подготовкой и защитой диссертаци.

К участию приглашаются соискатели ученой степени кандидата и доктора наук, основным местом работы которых является университет, и включенные в План защит диссертаций работников и обучающихся комплекса БГУ на 2021-2023 годы. Конкурсантам необходимо до 1 февраля 2021 подать документы в Главное управление науки БГУ (ул. Ленинградская, 8, к.501).

Для подготовки кандидатской диссертации предусмотрен грант на срок до двух лет, а для докторской – до трех. Всего будет определено три обладателя из числа потенциальных кандидатов наук и пять – докторов наук.

Полный перечень документов и условия участия можно найти в положении (ссылка) конкурса и на сайте Главного управления науки БГУ.

Конкурс на получение грантов ректора для подготовки кандидатских и докторских диссертаций был учрежден в БГУ в 2019 году.