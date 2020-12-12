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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 5,9%
17:22 14.12.2020
Потребительские цены в Витебской области в ноябре 2020 года выросли по сравнению с октябрем текущего года на 0,8 процентных пункта, с начала года – на 5,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-ноябрь 2020 года к соответствующему периоду прошлого года цены увеличились на 5,2%. При этом в ноябре текущего года они подросли к ноябрю 2019 года на 6,5%.
Продовольственные товары в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. подорожали на 1,2%, с начала года – на 4,8%. Цены в ноябре текущего года к ноябрю 2019 года выросли на 5,5%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года - на 5,2%.
Непродовольственные товары в ноябре 2020 года подорожали по сравнению с октябрем на 0,4%, с начала года – на 7,5%, в ноябре этого года к ноябрю прошлого года – на 7,7%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 5,1%.
Цены на услуги в ноябре выросли по сравнению с октябрем на 0,9 процентных пункта, с начала года – подскочили на 6,9%, в ноябре текущего года к ноябрю 2019 года – на 8,0%, за январь-ноябрь 2020 года к соответствующему периоду 2019 года – на 7,3%.
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