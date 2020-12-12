Индустриальный парк «Великий Камень» и «Про бизнес» провели 11 декабря 2020 года главную в 2020 году конференцию по финансам и инвестициям для бизнеса – Сapital Day.

Как сообщает сайт ИП «Великий Камень», мероприятие собрало более 250 участников в режиме онлайн и оффлайн.

Спикеры и участники в рамках панельных дискуссий, в том числе посвященных банковскому финансированию, венчурным и прямым инвестициям, обсудили возможности привлечения ресурсов для реализации проектов, ведение текущей деятельности, а также поделились опытом и последними тенденциями в сфере коммерческой недвижимости и венчурных инвестиций.

Компания по развитию индустриального парка представила уникальные возможности индустриального парка «Великий камень» для ведения бизнеса с созданной современной инженерно-транспортной, производственной, таможенной и социально-административной инфраструктурой, особой системой обслуживания инвесторов и предоставляемым пакетом экономических преференций.

Сегодня в индустриальном парке «Великий камень» 67 компаний-резидентов из 14 стран мира реализуют свои проекты с общим объемом заявленных инвестиций более 1,2 млрд долларов США.