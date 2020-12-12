В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 101,4%, с декабрем 2019 г. – 105,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем 2019 года составил 6,8%, к январю-ноябрю 2019 года – 5,6%.

Непродовольственные товары в ноябре подорожали по сравнению с октябрем на 0,1%, с начала года – на 7,8%. При этом в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем 2019 года рост цен составил 8%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 5,4%.

Цены на услуги в ноябре выросли по сравнению с октябрем на 1%, с начала года они подскочили на 7,1%, к ноябрю 2019 года – на 7,9%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 7,1%.