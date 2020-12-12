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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ В НОЯБРЕ НА 1,4%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 5,6%
16:58 14.12.2020
В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 101,4%, с декабрем 2019 г. – 105,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем 2019 года составил 6,8%, к январю-ноябрю 2019 года – 5,6%.
Непродовольственные товары в ноябре подорожали по сравнению с октябрем на 0,1%, с начала года – на 7,8%. При этом в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем 2019 года рост цен составил 8%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 5,4%.
Цены на услуги в ноябре выросли по сравнению с октябрем на 1%, с начала года они подскочили на 7,1%, к ноябрю 2019 года – на 7,9%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 7,1%.
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