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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ЭКСПОРТИРОВАЛИ ПРОДУКЦИЮ В 55 СТРАН МИРА
16:05 14.12.2020
Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» в январе-октябре 2020 года экспортировали продукцию в 55 стран мира.
Как сообщает сайт СЭЗ, география расширилась за счет стран дальнего зарубежья, таких как Бангладеш, Зимбабве, Исландия, Перу, Сомали и др.
Всего за 10 месяцев текущего года объем экспорта составил $778 млн. Основными рынками сбыта традиционно являются страны СНГ (79% от общего объема), а также члены Европейского союза: Польша, Литва, Румыния, Латвия, Германия и др.
Экспорт в страны ЕС превысил $156 млн, увеличившись на 11% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Существенно выросли поставки в Германию, Канаду, Корею, Нидерланды, ОАЭ, Польшу, США, Турцию, Швейцарию и Эстонию.
Основу экспорта резидентов составляют изделия из дерева и мебель, удобрения, химические продукты, изделия из пластмасс и металлов, продукты питания и с/х продукция, текстильные изделия, автокомпоненты и др.
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