Завершающий цикл региональных семинаров, организованных в рамках проекта «Развитие кластерной системы в Республике Беларусь» Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей им. проф. М.С.Кунявского совместно с Советом по развитию предпринимательства при поддержке Министерства экономики прошел с 7 по 11 декабря 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, онлайн-семинары прошли в Пинске, Ганцевичах, Витебске, Новополоцке для участников кластерных формирований, получивших грантовую поддержку в рамках указанного проекта в размере, эквивалентном 10 тысяч евро каждый.

Участниками семинаров стали представители инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и «зеленой экономики», созданного на базе Полесского государственного университета и Технопарка «Полесье» (Пинск и Ганцевичи), инновационно-промышленного кластера в области биомедицинских технологий на базе Союза юридических лиц «Медицина и фармацевтика – инновационные проекты» (Витебск), инновационно-промышленного нефтехимического кластера (Новополоцк).

На семинарах рассмотрены вопросы формирования кластеров с учетом положений действующего законодательства, стратегические аспекты развития кластеров в Беларуси, представлен польский опыт разработки, реализации и корректировки стратегий развития кластеров и даны рекомендации по его использованию в республике.