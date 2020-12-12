ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В РЕГИОНАХ СОСТОЯЛИСЬ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ ПО РАЗВИТИЮ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ В БЕЛАРУСИ


16:01 14.12.2020

Завершающий цикл региональных семинаров, организованных в рамках проекта «Развитие кластерной системы в Республике Беларусь» Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей им. проф. М.С.Кунявского совместно с Советом по развитию предпринимательства при поддержке Министерства экономики прошел с 7 по 11 декабря 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, онлайн-семинары прошли в Пинске, Ганцевичах, Витебске, Новополоцке для участников кластерных формирований, получивших грантовую поддержку в рамках указанного проекта в размере, эквивалентном 10 тысяч евро каждый.

Участниками семинаров стали представители инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и «зеленой экономики», созданного на базе Полесского государственного университета и Технопарка «Полесье» (Пинск и Ганцевичи), инновационно-промышленного кластера в области биомедицинских технологий на базе Союза юридических лиц «Медицина и фармацевтика – инновационные проекты» (Витебск), инновационно-промышленного нефтехимического кластера (Новополоцк).

На семинарах рассмотрены вопросы формирования кластеров с учетом положений действующего законодательства, стратегические аспекты развития кластеров в Беларуси, представлен польский опыт разработки, реализации и корректировки стратегий развития кластеров и даны рекомендации по его использованию в республике.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2020
валюта курс
EUR 3.0750
USD 2.5334
RUB 3.4639
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0718 -0.0032
USD 2.5287 -0.0047
RUB 3.4672 +0.0033
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0700 3.0760
USD 2.5300 2.5350
RUB 3.4550 3.4680
подробнее

Конвертация в банках
на 14.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2140
EUR/RUB 88.6000 89.1000
USD/RUB 73.1000 73.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте