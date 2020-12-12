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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ПРОВЕЛО ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ НА НЕФТЕПРОВОДЕ «МОЗЫРЬ-БРЕСТ»
15:54 14.12.2020
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в период плановой остановки перекачки нефти 7-14 декабря провело ремонт объектов магистрального нефтепровода «Мозырь-Брест».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, во время остановки устранены дефекты на магистральных нефтепроводах «Мозырь-Брест».
На НПС «Пинск» специалисты заменили участок трубопровода от задвижки № 216 до задвижки № 217 камеры регулирования давления насосной станции № 2. Отремонтированы задвижки № 625 НС-4/1 ЛПДС «Мозырь» и №201 НПС «Кобрин».
На нефтеперекачивающих станциях участка проведено текущее обслуживание систем электроснабжения, осуществлена проверка работы средств автоматики и системы пенного пожаротушения.
Работы, в которых были задействованы службы ЛПДС «Мозырь», НПС «Туров», «Пинск» и «Кобрин» велись в круглосуточном режиме в течение 170 часов и были выполнены в установленные сроки.
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