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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ПРОВЕЛО ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ НА НЕФТЕПРОВОДЕ «МОЗЫРЬ-БРЕСТ»


15:54 14.12.2020

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в период плановой остановки перекачки нефти 7-14 декабря провело ремонт объектов магистрального нефтепровода «Мозырь-Брест».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, во время остановки устранены дефекты на магистральных нефтепроводах «Мозырь-Брест».

На НПС «Пинск» специалисты заменили участок трубопровода от задвижки № 216 до задвижки № 217 камеры регулирования давления насосной станции № 2. Отремонтированы задвижки № 625 НС-4/1 ЛПДС «Мозырь» и №201 НПС «Кобрин».

На нефтеперекачивающих станциях участка проведено текущее обслуживание систем электроснабжения, осуществлена проверка работы средств автоматики и системы пенного пожаротушения.

Работы, в которых были задействованы службы ЛПДС «Мозырь», НПС «Туров», «Пинск» и «Кобрин» велись в круглосуточном режиме в течение 170 часов и были выполнены в установленные сроки.
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