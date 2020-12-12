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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ НАЛАДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО СОБСТВЕННОЙ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА


15:23 14.12.2020

Беларусь может наладить производство собственной вакцины от коронавируса. Об этом сегодня заявил Лукашенко во время посещения 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко.

Он пояснил, что сейчас рассматриваются три основных варианта противодействия распространению коронавирусной инфекции: закупка российской вакцины, организация в Беларуси производства вакцин из российского штамма, а также разработка собственной вакцины.

"Я не исключаю, что нам придется задействовать все три варианта. Нам надо будет купить вакцину, чтобы срочно провакцинировать группу риска (это врачи и медсестры прежде всего). Нам неплохо было бы наладить производство. Дело даже не в том, что мы потом сможем продать ее, но надо для себя и своих людей произвести вакцину. Поэтому пойдем всеми этими направлениями. И если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься собственной вакциной", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он сообщил, что российская сторона готова предоставить Беларуси все необходимое, чтобы наладить здесь производство вакцины.

"Почему я не исключаю производства собственной? Я убежден, что эта зараза (коронавирус - прим.) останется с нами навсегда. Поэтому нам нужна будет вакцина. И не только сегодня-завтра, но и послезавтра, - объяснил Глава государства. - Если мы научимся производить сами, получим опыт, значит, у нас будут хорошие специалисты, ученые, хорошие медики, и здравоохранение таким образом будет развиваться. Вообще биотехнологии - это большая перспектива", - подчеркнул Лукашенко.

Предложения по изготовлению собственной вакцины представили специалисты из Витебска и ученые из Национальной академии наук.
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