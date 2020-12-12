ООО «Амкодор-Брянск» в рамках исполнения государственного оборонного заказа поставило для нужд Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации более 15 единиц техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», это погрузчики фронтальные АМКОДОР 332В – многоцелевые машины среднего класса. В комплекте со сменными рабочими органами они представляют собой комплексы высокопроизводительного оборудования, способные в любое время года быстро, качественно и эффективно справляться со множеством задач, в том числе и при проведении спасательных работ.

Погрузчики изготовлены в специальном исполнении, которое позволяет обеспечить их эксплуатацию в самых разных широтах России – от Ростова до Новосибирска. К примеру, наличие предпускового подогревателя двигателя и утепление капота сделают борьбу со снежными заносами в Сибири вполне выполнимой задачей. Кроме того, по требованию заказчика при окраске машин использовано специальное цветографическое решение – вся техника окрашена в белый цвет.