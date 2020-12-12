В ЦРП «Водосбыт» начал работу единый колл-центр по Минску и Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УП «Минскводоканал», звонить можно по короткому номеру 119.

В колл-центре граждане могут получить консультации по таким вопросам как: заключение договора на оказание услуг водоснабжения и (или) водоотведения (канализации) квартиры и индивидуального жилого дома; порядок расчетов и внесения платы за услуги водоснабжения и водоотведения; и иные вопросы.

Кроме того, здесь можно согласовать дату и время вызова контролера для проведения опломбировки приборов учета расхода воды или сверки показаний, плановой замены или ремонта приборов учета расхода воды;