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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛ РАБОТУ ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ В МИНСКЕ И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
14:40 14.12.2020
В ЦРП «Водосбыт» начал работу единый колл-центр по Минску и Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в УП «Минскводоканал», звонить можно по короткому номеру 119.
В колл-центре граждане могут получить консультации по таким вопросам как: заключение договора на оказание услуг водоснабжения и (или) водоотведения (канализации) квартиры и индивидуального жилого дома; порядок расчетов и внесения платы за услуги водоснабжения и водоотведения; и иные вопросы.
Кроме того, здесь можно согласовать дату и время вызова контролера для проведения опломбировки приборов учета расхода воды или сверки показаний, плановой замены или ремонта приборов учета расхода воды;
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