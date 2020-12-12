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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО БОЛЕЕ 162 ТЫС. – МИНЗДРАВ
14:35 14.12.2020
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 декабря 2020 года выросло до более 162 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 162 тыс. 148 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 139 тыс. 785 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1321 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1273 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1853 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 16 тыс. 103 теста. Всего в стране проведено 3 млн 625 тыс. 620 тестов.
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