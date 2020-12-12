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ЭКОНОМИКА РБ
НАИП И ООО «ТЕХНОПАРК «ПОЛЕСЬЕ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14:26 14.12.2020
ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» (НАИП) и ООО «Технопарк «Полесье» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках участия заместителя директора НАИП Полины Толстик в третьем бизнес-форуме, посвященном развитию инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и «зеленой экономики» на базе учреждения образования «Полесский государственный университет», который прошел 10 декабря 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, в рамках форума заместитель директора посетила выставку инновационной продукции компаний-участников форума, провела предметные переговоры о возможных направлениях сотрудничества между Агентством и компаниями-участниками с целью поиска и привлечения инвестиций в сферу биотехнологий и «зеленой экономики».
В частности, особый интерес вызвал проект, развиваемый на базе отраслевой лаборатории ДНК и клеточных технологий в растениеводстве и животноводстве по выращиванию войлочной павловнии (одно из самых быстрорастущих деревьев в мире).
Полина Толстик выступила с презентацией о деятельности НАИП, а также преимуществах использования интерактивного портала «Дорожная карта инвестора» при поиске инвестора.
Совместно с проректором по учебной работе, доктором медицинских наук Николаем Кручинским осмотрена научно-техническая база университета и технопарка, в том числе лаборатория, в которой выполняются передовые исследования в области генетики и иммунологии.
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