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ЭКОНОМИКА РБ
АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВИТ ПОЛЕТЫ В ТАЛЛИНН
13:32 14.12.2020
С первого января 2021 года авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение рейсов по маршруту Минск-Таллинн-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
В тоже время в авиакомпании обращают внимание, что в соответствии с правилами, установленными в Эстонии, существуют ограничения на въезд в страну. Информацию по ограничениям можно посмотреть официальном сайте Белавиа в разделе «Информация по ограничениям на въезд/выезд по странам».
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