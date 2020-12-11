ЭКОНОМИКА РБ

АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВИТ ПОЛЕТЫ В ТАЛЛИНН

13:32 14.12.2020 С первого января 2021 года авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение рейсов по маршруту Минск-Таллинн-Минск. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. В тоже время в авиакомпании обращают внимание, что в соответствии с правилами, установленными в Эстонии, существуют ограничения на въезд в страну. Информацию по ограничениям можно посмотреть официальном сайте Белавиа в разделе «Информация по ограничениям на въезд/выезд по странам».