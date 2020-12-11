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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЦТ ХОТЯТ СОВМЕСТИТЬ СО ШКОЛЬНЫМИ ВЫПУСКНЫМИ ЭКЗАМЕНАМИ
12:25 14.12.2020
В Беларуси рассматривается вопрос о совмещении школьных выпускных экзаменов и централизованного тестирования. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко 11 декабря на совещании, где рассматривались вопросы изменения формата итоговой аттестации на III ступени среднего образования и вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, участие в дискуссии приняли представители профильного ведомства, депутаты Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания. Сейчас проходит комплексное обсуждение этого вопроса со всеми заинтересованными.
"Вопрос возможного совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием рассматривается тщательно. Как это окончательно будет, мы определимся чуть позже. Мы уже проанализировали общественное мнение. Есть определенные срезы, в том числе, пакет конкретных предложений от общественности. В общем, надо отметить, все это достаточно позитивно воспринимается", - рассказал Игорь Карпенко.
Министр напомнил, что перед профильным ведомством стоит задача пересмотреть формат проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения, чтобы видеть каждого абитуриента.
"Мы рассматриваем варианты возможного совмещения традиционного централизованного тестирования с элементом внутреннего экзамена либо внутреннего собеседования. Это тоже такая достаточно обсуждаемая тема", - отметил он.
Игорь Карпенко подчеркнул, что на подготовку соответствующей методической базы и программной документации уйдет примерно 2 года.
"Согласитесь, если у нас появятся, допустим, на входе в университет внутренние экзамены, значит, по ним же надо прописать школьные программы. Их надо унифицировать для того, чтобы у каждого абитуриента было понимание, какие могут быть заданы вопросы, какие могут быть компоновки билетов на вступительном экзамене. Нужно, чтобы ребенок не терялся на экзамене и для него это не было каким-то новшеством, что поставит его в стопор. И он в силу психологической неподготовленности не сможет ответить на элементарные вопросы, которые, казалось бы, знал", - сказал он.
Министр добавил также, что до 1 апреля будут установлены цифры приема в высшие учебные заведения и контрольные цифры приема.
"В 2021 году практически все останется без изменений. Мы только планировали единственное пересмотреть немного подходы по целевому набору в высшие учебные заведения. Но это существенно не влияет на вступительную кампанию и на содержание тех тестов, заданий, внутренних экзаменов, которые уже есть в вузах. Поэтому, абитуриентам волноваться не стоит, поскольку те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, никаким образом не повлияют в будущем году на вступительную кампанию", - заключил Игорь Карпенко.
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