Фирменный класс BELARUS откроет Минский тракторный завод в Белорусском национальном техническом университете. Об этом заявил генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня основания БНТУ.

«Сейчас на кафедре «Трактор» готовится к открытию новый учебный класс BELARUS. В распоряжении преподавателей и студентов будет трактор модели 923.6 с двигателем Perkins, который создавался для европейского рынка. В качестве учебного пособия вуз уже получил кабину трактора модели 1523. Ее планируется оснастить специальными приборами, что позволит заниматься в интерактивном режиме», - отметил Виталий Вовк.

Учебный класс также будет оснащен коробкой перемены передач трактора BELARUS-3022 в разобранном виде, охладителем наддувочного воздуха для двигателей, отвечающих требованиям к экологии от ступени Stage-2 и выше, задним мостом модели 3022 и передним мостом трактора 3522.

Сейчас идет оформление документов.

За последние пять лет на Минском тракторном заводе прошли практику более тысячи студентов БНТУ, по распределению на работу пришли почти двести молодых специалистов. Только в прошлом году ряды тракторостроителей пополнили 40 выпускников вуза, в нынешнем – 39.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТЗ, к 100-летию БНТУ организовал выставку техники, на которой Минский тракторный завод представил четыре модели: BELARUS-3023 c электромеханической трансмиссией, 450-сильный BELARUS-4522, BELARUS-2022 с дизельным двигателем и BELARUS-742.