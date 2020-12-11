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ЭКОНОМИКА РБ


С 28 ДЕКАБРЯ ПРЕКРАЩАЮТ РАБОТУ ТОЧКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ГОССУОК НА БАЗЕ РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ»


11:54 14.12.2020

С 28 декабря 2020 г. прекратят работу точки оказания услуг Государственной системы управления открытыми ключами (ГосСУОК) проверки электронной цифровой подписи Беларуси по распространению сертификатов ЭЦП на базе регистрационного центра РУП «Белтелеком».

Как сообщает сайт Национального центра электронных услуг, услугу ГосСУОК на базе РУП «Белтелеком» будет предоставлять только офис в Гродно (ул. Телеграфная, 24).

НЦЭУ просит пользователей учитывать данную информацию.
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