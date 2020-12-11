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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСКАЛИЙ ПРИСТУПИЛ К ПРОХОДКЕ КЛЕТЕВОГО СТВОЛА ДАРАСИНСКОГО РУДНИКА
11:36 14.12.2020
Работники ОАО «Беларуськалий» 11 декабря 2020 года начали проходку клетевого ствола Дарасинского рудника.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, такая проходка является одним из важнейших этапов при строительстве новых рудников. Только по клетевому стволу идет доставка людей и оборудования в шахту, и рудник начитает развивать свою подземную инфраструктуру.
Ресурсы Дарасинского рудника позволят продлить срок службы 3-го рудоуправления как минимум на 50 лет. Проектная мощность рудника составит порядка 8 миллионов тонн руды в год с последующим увеличением до 9 миллионов.
Ввод нового производства в эксплуатацию позволит создать 840 новых рабочих мест и обеспечить занятость населения промышленного региона Минской области.
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