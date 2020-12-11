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ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ»
10:39 14.12.2020
В БГУ названы победители конкурса «Лучшая научная работа студентов».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в области социальных и гуманитарных наук лучшим признано исследование «Особенности стигматизации детей с расстройствами аутистического спектра» под авторством четверокурсника ФФСН Богдана Барановского.
В области естественных и технических наук высокую оценку получила работа «Модификация структурно-фазового состояния и свойств промышленных сплавов AL-MG-системы термической обработкой после высокоскоростной кристаллизации» магистранта физического факультета Иулианы Столяр.
Всего на конкурс было подано 20 научных работ.
Победителям вручат дипломы и денежные премии. Также отобрано 12 исследований, авторы которых получат поощрительные премии. Конкурс на лучшую научную работу студентов проводится ежегодно с целью стимулирования обучающихся БГУ к научно-исследовательской деятельности.
Организатором конкурса выступает Главное управление науки БГУ.
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