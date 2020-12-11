В БГУ названы победители конкурса «Лучшая научная работа студентов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в области социальных и гуманитарных наук лучшим признано исследование «Особенности стигматизации детей с расстройствами аутистического спектра» под авторством четверокурсника ФФСН Богдана Барановского.

В области естественных и технических наук высокую оценку получила работа «Модификация структурно-фазового состояния и свойств промышленных сплавов AL-MG-системы термической обработкой после высокоскоростной кристаллизации» магистранта физического факультета Иулианы Столяр.

Всего на конкурс было подано 20 научных работ.

Победителям вручат дипломы и денежные премии. Также отобрано 12 исследований, авторы которых получат поощрительные премии. Конкурс на лучшую научную работу студентов проводится ежегодно с целью стимулирования обучающихся БГУ к научно-исследовательской деятельности.

Организатором конкурса выступает Главное управление науки БГУ.