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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПОСТАВИЛ АВТОБУСЫ В МОНГОЛИЮ
09:35 14.12.2020
Минский автомобильный завод в декабре 2020 г. поставил в Монголию для нужд Министерства чрезвычайных ситуаций автобусы МАЗ 257030 и МАЗ 231060.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, автобусы изготовлены в северном исполнении и в полной мере адаптированы для эксплуатации в самой холодной столице мира.
Это далеко не первая поставка техники МАЗ в Монголию. Поставки автотехники в данный регион осуществляются ежегодно. К примеру, в 2015 году на улицы монгольских городов вышли новые автобусы МАЗ 215, а в 2020 году Минский автомобильный завод совместно с ООО «ПОЖСНАБ» поставил в эту страну более 70 единиц специальной техники - это пожарные автоцистерны различной емкости, автолестницы, автомобили пенного и воздушно-пенного тушения. В партию также вошли порошковые и комбинированные автомобили, штабные автомобили, мобильные пункты управления и даже мобильный госпиталь со станцией дезобработки.
Данная техника также обладает улучшенными характеристиками, специально доработанными с учетом климатических и географических особенностей этого региона.
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