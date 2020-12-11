Минский автомобильный завод в декабре 2020 г. поставил в Монголию для нужд Министерства чрезвычайных ситуаций автобусы МАЗ 257030 и МАЗ 231060.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, автобусы изготовлены в северном исполнении и в полной мере адаптированы для эксплуатации в самой холодной столице мира.

Это далеко не первая поставка техники МАЗ в Монголию. Поставки автотехники в данный регион осуществляются ежегодно. К примеру, в 2015 году на улицы монгольских городов вышли новые автобусы МАЗ 215, а в 2020 году Минский автомобильный завод совместно с ООО «ПОЖСНАБ» поставил в эту страну более 70 единиц специальной техники - это пожарные автоцистерны различной емкости, автолестницы, автомобили пенного и воздушно-пенного тушения. В партию также вошли порошковые и комбинированные автомобили, штабные автомобили, мобильные пункты управления и даже мобильный госпиталь со станцией дезобработки.

Данная техника также обладает улучшенными характеристиками, специально доработанными с учетом климатических и географических особенностей этого региона.