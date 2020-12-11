В ноябре 2020 г. по отношению к предыдущему месяцу потребительские цены увеличились на 0,7 процента, к декабрю 2019 г. – на 6,1 процента, годовая инфляция составила 6,6 процента.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, ускорение потребительских цен в годовом выражении на 0,4 процентного пункта во многом обусловлено удорожанием за последние 12 месяцев отдельных непродовольственных товаров и продовольственных товаров критического импорта (прежде всего, за счет ослабления белорусского рубля и неблагоприятной внешней конъюнктуры).

Наибольший рост цен в годовом выражении по-прежнему отмечается на импортируемые товары (на фоне курсовых колебаний): масло растительное, по оценке МАРТ, подорожало на 24,2 процента, электротовары – на 13,4 процента, телевизоры – на 7,1 процента, синтетические моющие средства – на 9,4 процента.

Одновременно отмечается замедление роста цен на крупы (с 11,8 процента в октябре до 9,9 процента в ноябре), а также рыбу и рыбопродукты (с 6,8 процента в октябре до 6,6 процента в ноябре).

Рост цен в годовом выражении на плодовоовощную продукцию незначительно ускорился до 10,5 процента (9,2 процента месяцем ранее).

По сравнению с предыдущим месяцем в ноябре наибольший рост цен сезонно отмечается на отдельные товары сегмента плодовоовощной продукции. Так, цены на картофель увеличены на 3,1 процента. В овощной группе сезонно подорожали помидоры (на 30,2 процента), огурцы (на 20,1 процента) и перец (на 8,5 процента) ввиду окончания их производства в открытом грунте и начала – в защищенном. На остальные овощи цены снижены от 1,1 до 3,8 процента. Фрукты подешевели от 2,9 до 5,6 процента.

В группе продовольственных товаров также отмечается рост цен на мясо и мясопродукты на 0,5 процента, фиксируется удорожание молока и молочных продуктов на 0,8 процента, масел и жиров – на 2,8 процента, яиц куриных – на 5,2 процента, а также сахара – на 7,2 процента.

В группе непродовольственных товаров при удешевлении обуви на 2,5 процента и незначительном снижении цен на парфюмерно-косметические товары в целом отмечается умеренная динамика цен.

В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 6,5 процента.

В ноябре по отношению к предыдущему месяцу планово увеличены тарифы на отопление (на 7,1 процента) и услуги связи (на 2,5 процента). Также отмечается рост цен на табачные изделия (на 0,6 процента) и водку (на 0,2 процента). Кроме того, на фоне курсовых колебаний цены на медикаменты увеличены на 1,7 процента.