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ЭКОНОМИКА РБ
НА БЕЛАЭС ЗАВЕРШАЕТСЯ ЭТАП ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПУСКА - МИНЭНЕРГО
18:22 11.12.2020
На Белорусской атомной станции (БелАЭС) в ближайшие дни завершится этап энергетического пуска и энергоблок снова подключат к сети. Об этом сообщает Минэнерго.
Согласно информации, более 200 испытаний и исследований выполнено на первом энергоблоке БелАЭС на этапе энергопуска. Данный этап предусматривает проведение наиболее важных эксплуатационных испытаний, в том числе проверку соответствия физических параметров и характеристик оборудования и систем проектным в стационарных и переходных режимах работы энергоблока. Ключевые задачи в рамках испытаний выполнены.
«В ближайшие дни этап энергетического пуска планируется завершить, энергоблок снова подключат к сети. Идет подготовка к переходу на следующий этап – опытно-промышленной эксплуатации», - сообщили в министерстве.
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