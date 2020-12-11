На Белорусской атомной станции (БелАЭС) в ближайшие дни завершится этап энергетического пуска и энергоблок снова подключат к сети. Об этом сообщает Минэнерго.

Согласно информации, более 200 испытаний и исследований выполнено на первом энергоблоке БелАЭС на этапе энергопуска. Данный этап предусматривает проведение наиболее важных эксплуатационных испытаний, в том числе проверку соответствия физических параметров и характеристик оборудования и систем проектным в стационарных и переходных режимах работы энергоблока. Ключевые задачи в рамках испытаний выполнены.

«В ближайшие дни этап энергетического пуска планируется завершить, энергоблок снова подключат к сети. Идет подготовка к переходу на следующий этап – опытно-промышленной эксплуатации», - сообщили в министерстве.