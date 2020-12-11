Продовольственные товары в Минске в ноябре 2020 года подорожали по сравнению с октябрем на 0,9 процентных пункта, с начала года – на 4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в ноябре текущего года составил 4,2%. При этом цены за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года выросли на 3,7%.

Непродовольственные товары в ноябре 2020 года подорожали по сравнению с октябрем на 0,4%, с начала года – на 8,4%. Годовой рост цен в ноябре составил 8,9%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – 5,5%.

Цены на услуги в ноябре 2020 года снизились по сравнению с октябрем на 0,02 процентных пункта, с начала года - увеличились на 5,9%, за январь-ноябрь 2020 года к январю- ноябрю 2019 года – на 6,8%. При этом годовой рост цен на услуги в ноябре текущего года составил 6,9%.