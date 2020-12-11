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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ ПОДОРОЖАЛИ НА 4%
17:51 11.12.2020
Продовольственные товары в Минске в ноябре 2020 года подорожали по сравнению с октябрем на 0,9 процентных пункта, с начала года – на 4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в ноябре текущего года составил 4,2%. При этом цены за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года выросли на 3,7%.
Непродовольственные товары в ноябре 2020 года подорожали по сравнению с октябрем на 0,4%, с начала года – на 8,4%. Годовой рост цен в ноябре составил 8,9%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – 5,5%.
Цены на услуги в ноябре 2020 года снизились по сравнению с октябрем на 0,02 процентных пункта, с начала года - увеличились на 5,9%, за январь-ноябрь 2020 года к январю- ноябрю 2019 года – на 6,8%. При этом годовой рост цен на услуги в ноябре текущего года составил 6,9%.
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