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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ НАХОДИЛОСЬ БОЛЕЕ 1,7 ТЫС. ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
17:45 11.12.2020
В производстве экономических судов Беларуси на 1 декабря 2020 года находилось 1727 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 1569 дел, что составляет порядка 91% от общего количества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда Беларуси, в экономическом суде Минска рассматриваются практически 43% (740 дел) от общего количества дел об экономической несостоятельности (банкротстве).
Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 158 делам.
В ноябре 2020 года приняты к производству заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении 3-х организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны.
Экономическим судом Витебской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия Россонского района «Краснополье».
Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Мебельхозтовары» возбуждено экономическим судом Могилевской области.
В середине ноября экономическим судом Минской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) коммунального производственно-торгового унитарного предприятия «Изолиткоммунпром».
В ноябре 2020 года экономическим судом Могилевской области прекращены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Батаево», ОАО «Липовка», ОАО «Осиновский-Агро», ОАО «Рудея Гранд», ОАО «Березина-Агро-Люкс», ОАО «Ясень-Агро», ОАО «Невский-Агро», ОАО «Михалевская Нива», ОАО «Стасевка», ОАО «Пошив и ремонт обуви».
На начало декабря текущего года завершены ликвидационные производства экономическими судами:
Брестской области по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Кобринрайагросервис»; Витебской области по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Россонский агросервис», ОАО «Поставский райагросервис»;
Гомельской области по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) производственного коммунального дочернего унитарного предприятия «Копцевичский овощесушильный завод».
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