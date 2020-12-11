В производстве экономических судов Беларуси на 1 декабря 2020 года находилось 1727 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 1569 дел, что составляет порядка 91% от общего количества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда Беларуси, в экономическом суде Минска рассматриваются практически 43% (740 дел) от общего количества дел об экономической несостоятельности (банкротстве).

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 158 делам.

В ноябре 2020 года приняты к производству заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении 3-х организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны.

Экономическим судом Витебской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия Россонского района «Краснополье».

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Мебельхозтовары» возбуждено экономическим судом Могилевской области.

В середине ноября экономическим судом Минской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) коммунального производственно-торгового унитарного предприятия «Изолиткоммунпром».

В ноябре 2020 года экономическим судом Могилевской области прекращены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Батаево», ОАО «Липовка», ОАО «Осиновский-Агро», ОАО «Рудея Гранд», ОАО «Березина-Агро-Люкс», ОАО «Ясень-Агро», ОАО «Невский-Агро», ОАО «Михалевская Нива», ОАО «Стасевка», ОАО «Пошив и ремонт обуви».

На начало декабря текущего года завершены ликвидационные производства экономическими судами:

Брестской области по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Кобринрайагросервис»; Витебской области по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Россонский агросервис», ОАО «Поставский райагросервис»;

Гомельской области по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) производственного коммунального дочернего унитарного предприятия «Копцевичский овощесушильный завод».