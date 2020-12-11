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ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ АВТОТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ БНТУ


17:40 11.12.2020

На площадке перед Белорусским национальным техническим университетом 10 декабря 2020 года прошла выставка ведущих промышленных предприятий Беларуси, на которой Минский автомобильный завод представил свои новинки автотехники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», вся автотехника, выпускаемая на предприятии, разработана с участием специалистов – бывших выпускников БНТУ: низкопольный пассажирский автобус МАЗ 303, седельный тягач МАЗ-5440М9 и автомобиль с изотермическим кузовом МАЗ-Купава 478800.

Автобус МАЗ 303 оборудован турбодизельным двигателем класса Евро-5 от Daimler мощностью 210 кВт. В паре идет 6-ступенчатая коробка-автомат от немецкого концерна ZF. В салоне с комфортом вмещается до 110 пассажиров в зависимости от комплектации, из них 26 – на сиденьях. Салон автобуса выполнен по европейским стандартам. Высота подножки – всего 32 см, а для людей на колясках установлена выдвижная платформа с электроприводом. Среди интересных новшеств – USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений.

Новая модель седельного тягача МАЗ-5440М9 с колесной формулой 4х2 также отличается современным дизайном и применением передовых конструкторских и технологических решений. В новом тягаче существенно улучшена эргономика рабочего места и отдыха водителя. Большое значение уделено повышению уровня активной и пассивной безопасности и эффективности перевозок. На автомобиле установлена просторная двухместная кабина с высокой крышей и двумя спальными местами, оборудованная системами кондиционирования и отопления. Седельный тягач оборудован двигателем Mercedes-Benz OM471 экологического класса Евро-6 мощностью 476 л.с. Среди других компонентов – роботизированная 12-ступенчатая коробка передач Mercedes-Benz G230-12 New AMT и гипоидный ведущий мост Mercedes-Benz, системы ABS, ASR и ЕВS c дисковые тормоза.

Автомобиль с изотермическим кузовом МАЗ-Купава 478800 на базе шасси МАЗ-4371N2-540-010, полной массой 10 100 кг, предназначен для перевозки грузов, требующих особых температурных условий. Установленное холодильное оборудование позволяет эксплуатировать данные автомобили для транспортировки как
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